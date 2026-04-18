Cina, la CNSA annuncia il rafforzamento della cooperazione spaziale internazionale nel 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina promuoverà attivamente la cooperazione spaziale internazionale, con il lancio del satellite sino-europeo SMILE previsto per il 2026. Lo ha affermato ieri un funzionario della China National Space Administration (CNSA).

La missione SMILE (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) mira a chiarire i processi di interazione e le dinamiche evolutive tra il vento solare e la magnetosfera terrestre, ha detto Liu Yunfeng, vice direttore del dipartimento di ingegneria dei sistemi della CNSA, durante una conferenza stampa dedicata all’imminente Giornata dello Spazio della Cina.

Proseguirà inoltre il programma China-Brazil Earth Resources Satellite (CBERS), nel solco di quasi quattro decenni di cooperazione tra i due Paesi, ha aggiunto Liu.

La cooperazione spaziale tra Cina e Brasile è ampiamente considerata un modello di cooperazione Sud-Sud nel settore dell’alta tecnologia, con la CNSA e l’Agenzia spaziale brasiliana (AEB) che hanno sottoscritto numerosi piani di cooperazione.

Avviato nel 1988, il programma CBERS ha creato un precedente di successo per la cooperazione spaziale tra Paesi in via di sviluppo, contribuendo allo sviluppo socioeconomico di entrambe le nazioni e promuovendo in modo efficace le rispettive capacità tecnologiche nel settore spaziale.

“Quest’anno il Brasile è stato invitato come ospite d’onore alla Giornata dello Spazio della Cina. Le due parti approfondiranno la cooperazione spaziale, incluso lo sviluppo previsto del CBERS-06 e l’ulteriore definizione delle soluzioni tecniche per il CBERS-05”, ha detto Liu.

Nel 2025 è stato inoltre lanciato con successo il satellite 02, sviluppato congiuntamente da Cina e Italia, per il monitoraggio elettromagnetico, con l’obiettivo di fornire nuovi strumenti tecnici e supporto di dati per il monitoraggio dell’ambiente spaziale, ha aggiunto Liu.

Il funzionario ha inoltre illustrato il programma dell’11esima Giornata dello Spazio della Cina, in calendario il 24 aprile a Chengdu, capoluogo della provincia sud-occidentale del Sichuan. Tra gli eventi previsti spiccano la cerimonia di apertura, le mostre dedicate alla scienza spaziale e i forum culturali.

L’edizione di quest’anno della China Space Conference si terrà dal 23 al 25 aprile e comprenderà un forum principale e oltre 20 sessioni accademiche. A Chengdu si svolgerà inoltre, dal 24 aprile al 5 maggio, una mostra dedicata alla scienza e alla tecnologia spaziale.

A partire dal 2016, il 24 aprile è stato designato come Giornata dello Spazio della Cina per celebrare il lancio nello spazio, avvenuto il 24 aprile 1970, del primo satellite del Paese, il “Dongfanghong-1”.

(ITALPRESS).