Malta, l’ambasciatrice Usa Somers Farkas elenca i risultati dei suoi primi 140 giorni di incarico

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’ambasciatrice degli Stati Uniti a Malta, Somers Farkas, afferma che l’Ambasciata Usa ha ottenuto “risultati concreti per l’America” nei suoi primi 140 giorni di incarico, citando progressi nei settori della sicurezza, della tecnologia e dell’economia. In una dichiarazione pubblicata su Facebook, Farkas ha detto che l’ambasciata ha promosso attivamente l’agenda del presidente Donald Trump, richiamando più volte la sua Strategia di Sicurezza Nazionale e sottolineando un approccio orientato ai risultati.

L’ambasciatrice ha evidenziato l’espansione della formazione congiunta delle forze dell’ordine per contrastare il traffico di droga, l’elusione delle sanzioni e la criminalità organizzata, insieme a nuove partnership nelle tecnologie emergenti e nei sistemi autonomi per rafforzare le capacità informatiche. Le iniziative hanno incluso anche la cooperazione nell’esplorazione spaziale e nella diplomazia, mentre i contatti con aziende energetiche statunitensi, comprese quelle del Gnl, e altri investitori mirano ad approfondire i legami economici. Avviati anche colloqui con imprese di costruzione americane su possibili “progetti di riqualificazione”.

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(ITALPRESS).