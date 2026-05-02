Turisti pazzi dei wamao, i gatti d’argilla che decorano i tetti di Xizhou (2)

DALI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto mostra gli arredi di un cortile dedicato ai gatti d’argilla nell’antica città di Xizhou, nella prefettura autonoma di Dali Bai, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, il 29 aprile 2026. Su Yue e Pan Xingwei sono giovani artigiani specializzati nella realizzazione del wamao, o “tile cat”, sotto la guida del padre di Su Yue, Su Longxiang. Erede e rappresentante del patrimonio culturale immateriale a livello provinciale nel campo della scultura in argilla, Su Longxiang realizza queste opere da oltre 30 anni. Insieme a lui, Su Yue e Pan Xingwei gestiscono un cortile dedicato a questi gatti decorativi nell’antica città di Xizhou. Ispirandosi all’immagine tradizionale del “wamao”, hanno sviluppato una serie di prodotti culturali e creativi che incorporano elementi moderni. Accolgono inoltre studenti per programmi educativi e offrono ai visitatori esperienze pratiche nella realizzazione di queste sculture. Il gatto d’argilla è una decorazione popolare tradizionale dello Yunnan, generalmente collocata sui tetti o sugli architravi. Nel 2023 è stato inserito nel quinto gruppo di progetti del patrimonio culturale immateriale a livello provinciale dello Yunnan.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).