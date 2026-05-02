La China International Big Data Industry Expo 2026 si terrà ad agosto a Guiyang

GUIYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La 12esima edizione della China International Big Data Industry Expo si terrà ad agosto di quest’anno a Guiyang, capoluogo della provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, hanno annunciato ieri le autorità locali.

Essendo la prima esposizione al mondo dedicata ai big data, l’evento è diventato, dal suo debutto nel 2015, un punto di riferimento per lo sviluppo dell’economia digitale globale e una piattaforma chiave per lo scambio di risultati industriali.

L’edizione 2026 sarà ospitata dalla National Data Administration e organizzata dal governo popolare provinciale del Guizhou. La manifestazione comprenderà sei sezioni espositive, per una superficie professionale complessiva di 60.000 metri quadrati.

Fu Tao, vice sindaco di Guiyang, ha affermato che la città sta compiendo ogni sforzo per diventare una base nazionale per la fornitura di potenza di calcolo e un polo di innovazione dell’economia digitale nella Cina occidentale.

Ad oggi, la città ospita 27 centri di calcolo di grandi e grandissime dimensioni, con una potenza di calcolo totale superiore a 165 Eflops. Il calcolo intelligente rappresenta oltre il 98% del totale, con un tasso di localizzazione del 90%, rendendola una delle regioni cinesi con le risorse di calcolo localizzate più abbondanti e performanti.

(ITALPRESS).