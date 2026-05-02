Il Navigator Meeting del Beijing Xiangshan Forum si terrà dal 7 al 9 maggio a Pechino

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Navigator Meeting del Beijing Xiangshan Forum 2026 si terrà a Pechino dal 7 al 9 maggio. Lo ha dichiarato ieri Zhang Xiaogang, portavoce del ministero cinese della Difesa nazionale.

Zhang ha affermato che sono stati invitati a partecipare all’incontro oltre 120 funzionari della difesa, esperti, studiosi e rappresentanti dei media provenienti da più di 30 Paesi e organizzazioni internazionali.

Dedicato al tema “Governance della sicurezza globale: sfide e approcci”, l’incontro si concentrerà su temi quali l’ordine internazionale e lo Stato di diritto internazionale, le nuove sfide alla sicurezza nell’Asia-Pacifico e il controllo dei rischi nell’applicazione militare delle tecnologie emergenti.

Il Navigator Meeting, co-organizzato dalla China Association for Military Science e dal China Institute for International Strategic Studies, è un importante evento preparatorio del forum principale, che mira a costruire una piattaforma internazionale aperta, inclusiva e paritaria per il dialogo sulla sicurezza.

(ITALPRESS).