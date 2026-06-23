CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 22 giugno 2026, mostra il primo treno merci Cina-Europa completamente carico di nuovi container multiuso per automobili in attesa di partire presso la stazione ferroviaria di Tuanjiecun a Chongqing, nella Cina sud-occidentale. Un treno merci Cina-Europa carico di nuovi container multiuso per automobili da 40 piedi e 35 tonnellate è partito ieri da Chongqing, segnando un’innovazione che rende più efficiente il trasporto ferroviario di veicoli. I container trasportano 182 automobili della China Changan Automobile Group Co., Ltd., una casa automobilistica con sede a Chongqing, importante polo della produzione automobilistica. Con i nuovi container, Chongqing sta potenziando la capacità dei servizi di treni merci Cina-Europa per soddisfare la crescente domanda di trasporto per l’esportazione di automobili. Rispetto ai container multiuso tradizionali, che possono trasportare al massimo tre berline o due SUV, il nuovo container può contenere fino a quattro berline o quattro SUV per unità, riducendo il costo di trasporto per veicolo. Al contempo, il nuovo container è progettato per essere compatibile con il trasporto ferroviario, stradale e marittimo, offrendo opzioni di attrezzature più flessibili per creare una rete efficiente di trasporto multimodale.

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