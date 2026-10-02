Spagna: arco cinese inaugurato a Madrid unisce le culture

MADRID (SPAGNA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un arco cinese, decorato con due draghi e con l’emblematico orso di Madrid, è stato inaugurato ieri nel quartiere di Usera, nella capitale spagnola, per celebrare la diversità culturale della zona e i suoi legami con la comunità cinese.

Situato all’estremità di un percorso pedonale che collega Madrid Rio con il cuore di Usera, l’arco cinese è stato realizzato nell’ambito di un progetto di riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere. È decorato con motivi a forma di nuvola. Un’iscrizione sulle colonne celebra i legami culturali tra Cina e Spagna e l’amicizia tra vicini.

Alla cerimonia hanno partecipato l’ambasciatore cinese in Spagna Yao Jing, il sindaco di Madrid Jose Luis Martinez-Almeida e l’artista Okuda San Miguel, insieme a membri della comunità cinese e residenti locali.

Realizzata grazie alla collaborazione tra le autorità di Usera, la comunità cinese locale e Okuda, l’opera combina l’architettura tradizionale cinese con le forme geometriche e i colori vivaci tipici dello stile dell’artista.

Yao ha affermato che l’arco incarna armonia, pace e sviluppo condiviso. Ha elogiato la lunga coesistenza armoniosa tra la comunità cinese e i residenti locali, nonché il loro contributo congiunto alla prosperità di Usera, di Madrid e di tutta la Spagna.

Martinez-Almeida ha affermato che la comunità cinese è diventata parte integrante della vita del quartiere, esprimendo l’auspicio che l’opera diventi parte della memoria collettiva della città.

Okuda ha sottolineato che l’opera simboleggia integrazione e coesistenza. I due draghi cinesi e l’orso si uniscono sulla sommità dell’arco, rappresentando un abbraccio tra la cultura cinese e quella locale madrilena a Usera.

Sonia Cea Quintana, presidente del quartiere, ha dichiarato che i colori vivaci dell’arco riflettono sia lo stile artistico di Okuda sia le numerose culture e tradizioni presenti nella zona.

Lo ha descritto come un omaggio alla cultura cinese e come un’opera appartenente all’intero quartiere, che riflette il modo in cui culture diverse si incontrano e coesistono a Usera.

(ITALPRESS)