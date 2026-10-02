Il ministro dell’interno della Libia visita le aziende Usa per la sicurezza della gestione dei confini

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il ministro dell’Interno libico, Emad Mustafa Trabelsi, ha incontrato negli Stati Uniti i responsabili delle società Rapiscan Systems e S2 Global, specializzate in tecnologie di ispezione per la sicurezza e soluzioni per la gestione e protezione di porti, frontiere, aeroporti e valichi. E secondo quanto dichiarato dal Ministero dell’Interno libico in un comunicato su Facebook, l’incontro rientra nella visita del ministro negli USA e ha esaminato le più recenti tecnologie di ispezione non intrusiva, inclusi sistemi per veicoli, container, merci, bagagli e persone, e per il rilevamento di esplosivi, stupefacenti, materiali radioattivi e sostanze proibite. Le due società fanno parte del gruppo americano OSI Systems.

Durante l’incontro è stata illustrata la gamma di sistemi per aeroporti, porti, valichi e infrastrutture critiche, tra cui apparecchiature a raggi X per bagagli, pacchi e merci, sistemi per veicoli e container, rilevatori di esplosivi e materiali pericolosi, e soluzioni per l’analisi delle immagini. L’incontro si inserisce nell’iniziativa della Libia di modernizzare i valichi e le frontiere, passando gradualmente dall’ispezione tradizionale a sistemi non intrusivi, analisi delle immagini e dei dati e valutazione del rischio.

Il progetto, frutto di 14 mesi di contatti tecnici e operativi, include la formazione di personale libico e il trasferimento di conoscenze, per un sistema integrato di ispezione in porti, aeroporti e frontiere terrestri, a sostegno della lotta al contrabbando e alla migrazione irregolare.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).