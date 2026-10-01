Trump “L’Iran firmi l’accordo o cesserà di esistere”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ora devo prendere una decisione: o l’Iran firma l’accordo, oppure cesserà di esistere”. Così Donald Trump ha risposto ai giornalisti alla Casa Bianca prima di partire per il Texas, riferendosi ai colloqui con Teheran. Il presidente americano è stato interpellato anche sul volo FlyDubai e sulla possibilità di ritorsioni da parte degli Stati Uniti qualora venisse confermato un coinvolgimento dell’Iran. “Saranno colpiti duramente. Non preoccupatevi”, ha dichiarato Trump. Alla domanda se fosse stato informato del coinvolgimento iraniano, il presidente ha risposto: “Direi di sì, in base a quello che sento. Ma ci stiamo lavorando proprio ora”.

Trump ha quindi parlato dell’Iraq. “Non abbandonerò mai i nostri alleati”, ha affermato. Sul Venezuela, invece, il presidente ha dichiarato: “Riempiremo le nostre riserve strategiche nazionali con il petrolio venezuelano”. Interpellato sul rilascio da parte del Regno Unito dei sospetti legati alla base militare, Trump ha detto di essere rimasto “sorpreso”. “Ho molto rispetto per Scotland Yard. Penso che sappiano quello che fanno, ma sono rimasto un po’ sorpreso”, ha aggiunto. Il presidente americano ha risposto anche a una domanda sulla possibilità di una base militare statunitense in Polonia. “Nutriamo grande rispetto per il presidente polacco, quindi stiamo valutando la questione. E potrebbe concretizzarsi”, ha detto Trump.

Dopo le dichiarazioni alla Casa Bianca, il presidente è partito alla volta di Denton, in Texas, accompagnato, tra gli altri, dal segretario al Commercio Howard Lutnick, dalla chief of staff della Casa Bianca Susie Wiles, dai senatori Ted Cruz e James Lankford e dai rappresentanti Roger Williams, Pat Fallon, Ronny Jackson, Beth Van Duyne, Jake Ellzey, Brandon Gill e Craig Goldman. Nel gruppo figurano inoltre Steven Cheung, Ross Worthington, Walt Nauta, Chris Ambrosini, Matt Brasseaux, Jeff Freeland, Natalie Harp e Margo Martin. A Denton Trump è atteso alle 15:05, ora locale, per una visita alla Peterbilt Motors Company. Successivamente il presidente si trasferirà a Durant, in Oklahoma, dove alle 18 pronuncerà un discorso al Choctaw Event Center. Al termine dell’evento, Trump partirà da Durant alla volta di Dallas, in Texas, da dove è previsto il rientro alla Casa Bianca in serata.

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