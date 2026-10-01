Arabia Saudita, Almunajjed “Delegazione in Italia a novembre”

RIAD (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – “Il Saudi Italian Business Council guiderà nella prima settimana di novembre una importante delegazione saudita in Italia, con tappe a Roma, Treviso e Venezia e incontri con Confindustria, CNA, Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria Veneto Est. La missione riunirà rappresentanti di enti e istituzioni governative, oltre a numerose imprenditrici e imprenditori provenienti da tutte le regioni del Regno”. Lo ha detto a Italpress Kamel Almunajjed, presidente del Saudi Italian Business Council, a margine della firma a Riad dell’accordo tra Cassa Depositi e Prestiti e Federation of Saudi Chambers. “L’intesa appena siglata rappresenta un passo importante verso una cooperazione concreta tra le imprese dei due Paesi – ha aggiunto Almunajjed -. Vogliamo trasformare le relazioni costruite negli ultimi anni con Confindustria e CNA, attraverso delegazioni, forum e incontri diretti, in un flusso continuativo di opportunità d’affari, investimenti e progetti comuni”.

Secondo il presidente del Saudi Italian Business Council, l’accordo consentirà alle imprese saudite e italiane di individuare più rapidamente partner industriali e commerciali, anche attraverso la piattaforma di Business Matching di CDP. “Una società saudita alla ricerca di tecnologia italiana, oppure un’azienda italiana interessata a trovare un partner nel Regno, potrà avviare interlocuzioni più mirate. La Federation of Saudi Chambers e il nostro Consiglio incoraggeranno le imprese a utilizzare questo strumento e seguiranno le occasioni più promettenti”, ha spiegato. Almunajjed ha sottolineato inoltre l’importanza della collaborazione con SIMEST, parte del gruppo CDP. “La presenza di SIMEST a Riad e il suo sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane possono favorire l’ingresso e il rafforzamento, soprattutto delle PMI, nel mercato saudita. Parallelamente, le aziende saudite interessate a commerciare, investire o operare in Italia potranno individuare partner e opportunità adeguate”, ha affermato.

“L’Italia è oggi il nostro principale partner nel settore delle piccole e medie imprese. Le PMI italiane portano competenze specialistiche nell’ingegneria, nella tecnologia e nella manifattura; le imprese saudite possono offrire conoscenza del mercato locale e capacità di crescita. Le opportunità riguardano commercio, infrastrutture, telecomunicazioni, industria, energia e turismo”, ha proseguito. Per Almunajjed, anche Expo 2030 Riyadh potrà rappresentare “un’occasione tempestiva e concreta per mettere insieme i punti di forza dei due sistemi imprenditoriali”. “Ora il compito è rendere effettivo l’accordo: coinvolgere le aziende nella piattaforma, definire i settori prioritari, stabilire punti di contatto chiari e accompagnare le presentazioni fino alla realizzazione di progetti reali. È così che la partnership potrà aprire nuovi orizzonti per le comunità imprenditoriali saudita e italiana”, ha concluso.

– foto Saudi Italian Business Council –

(ITALPRESS).