Commissione Ue e Ucraina “Individuati i mezzi per coprire le esigenze di bilancio e difesa di Kiev”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALRESS) – “Oggi, grazie a sforzi congiunti e coordinati, abbiamo individuato i mezzi finanziari per coprire le esigenze di bilancio e di difesa dell’Ucraina per il 2026. Inoltre, abbiamo riconfermato i passi necessari per garantirne un’erogazione tempestiva”. Così una dichiarazione congiunta della Commissione europea e dell’Ucraina. “Per quanto riguarda il 2027, abbiamo convenuto di procedere rapidamente con lo stanziamento di 45 miliardi di euro nell’ambito del prestito di sostegno per l’Ucraina, alle condizioni stabilite. Inizieremo inoltre a lavorare per individuare ulteriori esigenze in materia di bilancio e di difesa – prosegue la dichiarazione -. Tutte le parti hanno convenuto che altri partner dovrebbero a loro volta rispettare i propri impegni finanziari e intensificare gli sforzi, alla luce delle notevoli sfide che l’Ucraina si trova ad affrontare. Oggi abbiamo anche deciso di incontrarci mensilmente per coordinare i nostri sforzi congiunti”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).