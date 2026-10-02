Israele, arrestato un giovane accusato di aver agito per conto dell’Iran

ROMA (ITALPRESS) – L’agenzia di intelligence Shin Bet e la Polizia israeliana hanno arrestato Mohammed Fahmi Mohammed Khalaf, un cittadino israeliano di 25 anni originario di Baqa al-Gharbiyye, con l’accusa di aver stabilito contatti con agenti iraniani e di aver compiuto missioni sotto la loro direzione.
Secondo quanto riferito dallo Shin Bet e dalla Polizia, Khalaf – arrestato nelle scorse settimane – “ha comunicato online con un’entità ostile, svolgendo diverse missioni per conto di quest’ultima in cambio di un compenso in denaro”.
La Procura dello Stato formalizzerà un’incriminazione a suo carico per reati legati ai contatti con un agente straniero.
-Foto di repertorio IPA Agency-
(ITALPRESS).
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