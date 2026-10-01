Putin “Le esercitazioni occidentali nel Mar Baltico sono un’escalation”

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico e i tentativi di fermare navi russe sono “un’escalation”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, durante la sessione plenaria del 23° incontro del Valdai International Discussion Club. Secondo quanto riporta l’agenzia Tass, Putin ha definito i paesi europei “iniziatori” di comportamenti aggressivi nei confronti della Russia.

“I principali paesi europei stanno assumendo un atteggiamento più aggressivo nei confronti della Russia rispetto agli Stati Uniti”, ha osservato il presidente russo, per il quale “il mondo non può essere “bipolare”, ma solo multipolare”. “Non è stata la Russia a ritirarsi dai trattati che limitavano la corsa agli armamenti; lo hanno fatto gli Stati Uniti con vari pretesti”, ha inoltre osservato Putin.

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