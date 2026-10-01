Vasto incendio ad Algeri, 19 persone coinvolte

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – Diciannove persone sono rimaste coinvolte in un incendio divampato in un centro per trattamenti di medicina erboristica situato al piano terra di un edificio nel quartiere di Bach Djerrah, ad Algeri, secondo quanto riferito dalla Protezione civile algerina.

Diciassette persone hanno riportato difficoltà respiratorie a causa dell’inalazione di fumo e sono state soccorse e trasportate all’ospedale locale. Altre due persone hanno riportato ustioni di secondo grado e sono state trasferite al Centro ospedaliero per grandi ustionati di Zeralda.

L’incendio è stato domato e i soccorritori hanno impedito che le fiamme si propagassero al resto dell’edificio. Per le operazioni sono stati mobilitati cinque mezzi antincendio e cinque ambulanze.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).