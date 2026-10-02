Yemen, gli aerei governativi colpiscono gli obiettivi Houthi nella provincia di Taiz

ROMA (ITALPRESS) – Le forze armate yemenite hanno effettuato oggi 20 raid aerei di precisione in tre ore contro obiettivi della milizia Houthi nella provincia di Taiz. Lo ha reso noto il portavoce delle forze armate yemenite alla Tv al Arabiya. Secondo quanto comunicato, gli attacchi hanno mirato a “movimenti, rinforzi, raduni, elementi, veicoli e mezzi militari” degli Houthi.

Le zone colpite comprendono Himyar, Bani Bakari, Sami’, al-Aqroud, Shari’ al-Sitin, al-A’mour, Midi Bani Hasan e al-Wazi’iyya. Le incursioni “hanno prodotto colpi diretti sugli obiettivi nemici e causato perdite tra gli elementi della milizia, il loro equipaggiamento e i loro movimenti militari”, ha scritto il portavoce su X.

In precedenza le forze governative yemenite e la resistenza popolare a Taiz avevano sventato, nelle ultime 24 ore, una serie di attacchi e tentativi di infiltrazione degli Houthi su più fronti della provincia, da Maqbanah e Jabal Habashi a ovest fino ad al-Aqroud e Sami’ a sud e alle zone circostanti la città di Taiz.

La direzione del fronte di Taiz ha riferito che oltre 100 miliziani Houthi sono stati uccisi e decine feriti negli scontri, accompagnati da bombardamenti aerei su posizioni e raduni del gruppo. Sono stati inoltre distrutti o danneggiati diversi veicoli militari e bruciato un deposito di armi.

Il colonnello Magid Abdullah al-Nazili, portavoce ufficiale delle forze armate yemenite, aveva inoltre annunciato che la difesa aerea ha intercettato e abbattuto droni suicidi Houthi nel cielo della capitale temporanea Aden, prima che raggiungessero obiettivi nelle zone residenziali.

-Foto IPA Agency-

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