Cina: organizzate diverse iniziative per celebrare la Festa nazionale (4)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti visitano l’area panoramica del Lago Occidentale a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il primo ottobre 2026. In tutto il Paese, le persone sono uscite per godersi appieno il tempo libero durante le vacanze per la Festa nazionale.
-Foto Xinhua
(ITALPRESS)
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