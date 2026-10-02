Cina: organizzate diverse iniziative per celebrare la Festa nazionale (5)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti provano tecniche artigianali del patrimonio culturale immateriale in un parco della città di Fuzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, il primo ottobre 2026. In tutto il Paese, le persone sono uscite per godersi appieno il tempo libero durante le vacanze per la Festa nazionale.
-Foto Xinhua
(ITALPRESS)
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