SAN PIETROBURGO (RUSSIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente dell’agenzia di stampa Xinhua Fu Hua (al centro), il direttore generale della TASS Andrey Kondrashov (a destra) e il console generale cinese a San Pietroburgo Luo Zhanhui presentano insieme l’edizione russa del primo volume di “La governance della Cina sotto la guida di Xi Jinping” durante la cerimonia di inaugurazione in occasione della 29esima edizione del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, in Russia, il 3 giugno 2026. Circa 100 rappresentanti di media, think tank e autorità governative di Cina, Russia e altri Paesi hanno partecipato alla cerimonia.

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