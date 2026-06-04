Usa e Iran trattano un accordo intermedio in 4 fasi, dalla tregua al nucleare

ROMA (ITALPRESS) – Un accordo intermedio tra Stati Uniti e Iran, strutturato in quattro fasi progressive, è al centro delle trattative tra Washington e Teheran, nonostante le dichiarazioni contrastanti delle ultime ore. Secondo fonti vicine ai negoziati citate dall’emittente al-Arabiya, il piano prevede un percorso graduale che parte dalla stabilizzazione della tregua e arriva fino alla questione nucleare, il dossier più complesso. La prima fase prevede il consolidamento del cessate-il-fuoco in vigore, la sospensione delle operazioni militari dirette e il divieto di aprire nuovi fronti nella regione. Teheran insiste affinché il Libano sia esplicitamente incluso in qualsiasi intesa. Nella seconda fase si affronterebbe la sicurezza della navigazione internazionale, con particolare attenzione allo Stretto di Hormuz: riapertura completa del passaggio, rimozione delle restrizioni alle navi e accordi di sicurezza per le rotte marittime e le linee energetiche. La terza fase è dedicata alle misure di fiducia economica: alleggerimento mirato di alcune sanzioni, sblocco parziale di fondi iraniani congelati e facilitazioni per le esportazioni di petrolio e gli scambi commerciali. Per gli iraniani questa fase rappresenta un banco di prova decisivo sulla serietà dell’accordo.

La quarta e più delicata fase riguarderà i grandi dossier strategici, a cominciare dal programma nucleare iraniano: livelli di arricchimento dell’uranio, meccanismi di verifica e garanzie internazionali, oltre agli assetti di sicurezza regionale di lungo periodo. Fonti indicano che questa fase potrebbe richiedere diversi mesi di negoziati. Ieri il presidente Donald Trump aveva lasciato intendere che le trattative potrebbero portare a un risultato già entro la fine di questa settimana, pur senza escludere un fallimento. Il segretario di Stato Marco Rubio ha sottolineato che il destino dello stock di uranio altamente arricchito iraniano resta uno dei nodi centrali del confronto, mediato anche dal Pakistan. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha invece dichiarato che i colloqui sono attualmente sospesi.

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