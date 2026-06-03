NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Giovedì 4 giugno alle ore 18.00, l’Istituto Italiano di Cultura di New York, diretto da Claudio Pagliara, inaugura “High Notes – A New Generation of Italian Musicians Celebrating 250 Years of Musical Friendship between Italy and the United States”, una nuova rassegna dedicata alle più promettenti giovani stelle della musica italiana.

Il festival si apre con un recital pianistico di Martina Consonni, una delle interpreti più interessanti della sua generazione. La rassegna è curata dalla violinista di fama internazionale Francesca Dego e comprende quattro concerti che celebrano il profondo legame musicale tra Italia e Stati Uniti nell’anno in cui la democrazia americana festeggia i suoi 250 anni. “Con questo nuovo format – afferma Claudio Pagliara, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York – l’Istituto intende promuovere alcuni dei più meritevoli giovani artisti italiani attraverso programmi che mettono in luce il dialogo culturale e musicale tra Italia e Stati Uniti, nel quadro delle celebrazioni per il 250° anniversario della nascita della democrazia americana”. Dal suo debutto, a soli dieci anni, con l’Orchestra Filarmonica di Bacau, Martina Consonni ha conquistato il pubblico internazionale sia come solista sia come musicista da camera. Nel corso della sua carriera ha collaborato con importanti direttori e prestigiose istituzioni musicali, ottenendo oltre 55 primi premi e riconoscimenti in concorsi internazionali.

Dopo il concerto inaugurale del 4 giugno, la rassegna proseguirà il 15 settembre con Erica Piccotti, violoncello, e Leonardo Pierdomenico, pianoforte; 7 ottobre – Lucilla Mariotti, violino, e Alessio Enea, pianoforte; 19 novembre – Giuseppe Gibboni, violino, e Carlotta Dalia, chitarra. “New York e la cultura italiana: nulla potrebbe essere per me più personale. Mia madre è nata e cresciuta nel Queens e mio padre è un celebre scrittore italiano”, spiega Francesca Dego, curatrice della rassegna. “Quando il direttore Claudio Pagliara mi ha affidato il compito di presentare al pubblico newyorkese alcuni dei più entusiasmanti giovani musicisti italiani, ne sono stata immediatamente entusiasta. Oggi sono orgogliosa di presentare la prima edizione di High Notes, che celebra il 2026 esplorando un’amicizia musicale lunga 250 anni”. “Inauguriamo il festival con la straordinaria pianista Martina Consonni; proseguiremo con il violinista Giuseppe Gibboni, vincitore del Concorso Paganini 2021 e recentemente protagonista di importanti debutti negli Stati Uniti, con Lucilla Mariotti e Alessio Enea, con la chitarrista Carlotta Dalia e con la violoncellista Erica Piccotti insieme al pianista Leonardo Pierdomenico, che presenteranno anche la prima esecuzione mondiale di un brano del giovane compositore italiano Enrico Scaccaglia”. “Il pubblico potrà ascoltare opere ispirate all’Italia firmate da alcuni dei più grandi compositori della storia della musica, da Bach a Stravinskij, accanto a capolavori di Paganini e Gershwin, riscoprendo figure straordinarie come Mario Castelnuovo-Tedesco e Amy Beach e rarità come la raffinata musica da salotto di Alfredo D’Ambrosio. Vi aspetto a Park Avenue”.

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