Il ministro Abdel Aaty incontra il presidente della JICA Tanaka per rafforzare la cooperazione Egitto-Giappone

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri, della Cooperazione internazionale e degli Egiziani all’estero, Badr Abdel Aaty, ha incontrato il presidente della Japan International Cooperation Agency (JICA) Akihiko Tanaka, nell’ambito della sua visita ufficiale in Giappone, per discutere il rafforzamento della cooperazione bilaterale nei settori dell’istruzione, dei trasporti e degli investimenti privati.

Nel corso dell’incontro, Abdel Aaty ha espresso apprezzamento per la collaborazione con la JICA nell’ambito della partnership educativa tra Egitto e Giappone, sottolineando l’importanza di sostenere il ruolo regionale della Egypt-Japan University of Science and Technology e di ampliarne la cooperazione con le istituzioni accademiche africane e arabe.

I colloqui hanno inoltre riguardato il rafforzamento della cooperazione con la National Anti-Corruption Academy e i progetti nel settore dei trasporti, con particolare riferimento allo sviluppo dell’Aeroporto Internazionale del Cairo e della quarta linea della metropolitana del Cairo.

Il ministro egiziano ha infine evidenziato l’importanza di ampliare il sostegno della JICA agli investimenti privati, in particolare nei settori delle piccole e medie imprese e delle energie rinnovabili. Le due parti hanno ribadito l’impegno a proseguire il coordinamento per consolidare ulteriormente il partenariato strategico tra Egitto e Giappone.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).