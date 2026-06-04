Il 24 e 25 giugno a Tunisi il Forum imprenditoriale Italia-Tunisia per rafforzare le relazioni bilaterali

ROMA (ITALPRESS) – Delta Center ha annunciato l’organizzazione del Forum imprenditoriale Italia-Tunisia, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano e dall’ITA – Italian Trade Agency, in collaborazione con le principali istituzioni tunisine e italiane, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni economiche bilaterali e favorire nuove opportunità di investimento. Secondo quanto riportato dalla pagina ufficiale di Delta Center, l’evento si terrà a Tunisi il 24 e 25 giugno presso la sede dell’UTICA (Unione Tunisina dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato), rappresentando un appuntamento strategico per il consolidamento dei rapporti economici tra Italia e Tunisia.

Il Forum offrirà un quadro completo sulle opportunità di investimento e cooperazione bilaterale attraverso una sessione plenaria dedicata agli scambi economici e agli strumenti di sostegno finanziario, oltre a panel tematici sulla transizione energetica e digitale, sull’industria avanzata, sull’innovazione nei settori tradizionali e sulle infrastrutture logistiche e di trasporto in Tunisia. Sono inoltre previsti incontri B2B tra imprese italiane e tunisine nella giornata del 25 giugno, con l’obiettivo di rafforzare le partnership commerciali e favorire l’internazionalizzazione delle imprese.

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