La Suzuki GSX-8R Cup accende Imola: domenica il secondo round stagionale

MILANO (ITALPRESS) – Dopo l’entusiasmante round inaugurale di Misano, la Suzuki GSX-8R CUP è pronta a tornare in pista per il secondo appuntamento stagionale, in programma il 7 giugno sul prestigioso tracciato dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola che rappresenta uno dei passaggi più affascinanti e impegnativi dell’intero calendario. Le sue curve iconiche, i continui cambi di direzione e i forti dislivelli metteranno alla prova piloti e moto.

A presentarsi da leader della classifica è Samuele Marino, protagonista assoluto a Misano grazie alla pole position e alla vittoria nella gara inaugurale. Alle sue spalle Fabio Starnone, autore di una prestazione di altissimo livello nonostante il long lap penalty scontato in gara, mentre Mattia Lacasella arriva a Imola forte del podio conquistato dopo una spettacolare rimonta nel gruppo inseguitore.

Alessio Salaroli, Harald Lantschner, Roberto Jason Sarchi e Sebastiano Zerbo hanno già dimostrato a Misano di possedere il passo per inserirsi nella battaglia per le posizioni di vertice, mentre grande attenzione sarà rivolta anche a Mattia Giachino, autore del giro veloce in gara e di una straordinaria rimonta dopo la partenza dal fondo dello schieramento.

Con il successo registrato nella gara inaugurale e una classifica ancora tutta da scrivere, il secondo round della GSX-8R CUP si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena. L’obiettivo per tutti sarà quello di conquistare punti preziosi in vista della lunga stagione che porterà i protagonisti del trofeo anche al Mugello, alla suggestiva Misano Racing Night e infine a Vallelunga per il gran finale.

-Foto ufficio stampa Suzuki-

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