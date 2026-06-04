Il Marocco sale al 7° posto del ranking Fifa, è il miglior piazzamento della sua storia

ROMA (ITALPRESS) – A una settimana dall’inizio della Coppa del Mondo 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico, il Marocco ha raggiunto il miglior piazzamento della sua storia nel ranking FIFA, salendo al 7° posto della classifica mondiale aggiornata in tempo reale.

I Leoni dell’Atlante, guidati dal commissario tecnico Mohamed Ouahbi, guadagnano una posizione rispetto all’ultima graduatoria ufficiale della FIFA, nella quale occupavano l’8° posto mondiale, confermandosi la prima nazionale africana e araba del ranking. Il balzo in avanti è stato favorito dagli ultimi risultati positivi ottenuti dalla selezione marocchina, tra cui la vittoria per 4-0 contro il Madagascar nell’ultima amichevole di preparazione al Mondiale. Si tratta di un traguardo senza precedenti per il calcio marocchino, che prosegue la sua ascesa sulla scena internazionale dopo lo storico percorso fino alla semifinale della Coppa del Mondo 2022. Il Marocco si presenterà al Mondiale 2026 forte di questo risultato e con l’ambizione di confermare il proprio status tra le grandi del calcio mondiale. Inseriti nel Gruppo C, i Leoni dell’Atlante affronteranno Brasile, Scozia e Haiti nella fase a gironi della competizione.

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