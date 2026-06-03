La Tunisia firma un accordo strategico per il turismo sostenibile

ROMA (ITALPRESS) – La Tunisia firma un accordo di cooperazione strategica volto a rafforzare la sostenibilità del settore turistico e ad accrescere la competitività della destinazione tunisina sui mercati internazionali. Secondo quanto riferisce la pagina ufficiale del Ministero del Turismo tunisino, l’intesa è stata sottoscritta con il Consiglio Globale del Turismo Sostenibile (GSTC), in occasione del workshop nazionale “Sustainable Tunisia | Human First” tenutosi a Tunisi. Come sottolinea il ministro del Turismo Sofiane Tekaya, il turismo sostenibile rappresenta oggi una priorità strategica per garantire la crescita del settore, valorizzare il patrimonio naturale e culturale del Paese e rispondere alle nuove esigenze della domanda internazionale. L’accordo prevede il rafforzamento delle competenze nazionali nei settori della valutazione, della certificazione e della gestione sostenibile delle destinazioni e delle strutture turistiche, oltre all’allineamento delle politiche nazionali agli standard internazionali di riferimento.

Il direttore esecutivo del GSTC, Randy Durband, evidenzia il potenziale della Tunisia quale destinazione caratterizzata da un’offerta turistica diversificata e da condizioni favorevoli per lo sviluppo di modelli di turismo responsabile e sostenibile. L’iniziativa conferma la volontà della Tunisia di consolidare il proprio posizionamento nel turismo sostenibile, anche in vista dell’appuntamento “Capitale del Turismo Arabo 2027”, considerato una tappa strategica per rafforzare la visibilità internazionale del Paese.

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