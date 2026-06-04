Libia, identificate 221 persone coinvolte nell’incendio al palazzo della presidenza del Consiglio a Tripoli

ROMA (ITALPRESS) – Le indagini del Dipartimento di Sicurezza Interna libico hanno rivelato che gli incidenti verificatisi dopo una partita di calcio a Tripoli, culminati nell’incendio dell’edificio della presidenza del Consiglio, non sono stati un semplice atto di teppismo spontaneo ma un’operazione pianificata da elementi organizzati per prendere di mira le istituzioni statali. E secondo quanto dichiarato dal Dipartimento di Sicurezza Interna in un comunicato su Facebook, sono state identificate 221 persone coinvolte, e sono stati sequestrati armi e fuochi d’artificio vietati nei pressi dell’edificio governativo. Le indagini hanno confermato l’esistenza di canali di comunicazione e coordinamento per mobilitare i partecipanti. I responsabili hanno tentato di disabilitare i sistemi di sorveglianza, attaccare le attrezzature di sicurezza e impossessarsi di armi, dimostrando una preparazione che va oltre la semplice distruzione casuale. Secondo le confessioni di alcuni fermati, sono stati distribuiti ruoli specifici tra i partecipanti e sono stati offerti incentivi monetari per reclutare ulteriori elementi. Le prove raccolte includono materiale digitale e tecnico che documenta le chiamate all’azione e la pianificazione degli attacchi. Il Dipartimento ha affermato che gli eventi sono stati sfruttati per creare caos e minare la stabilità del paese.

Il Dipartimento di Sicurezza Interna ha annunciato che renderà presto pubblico un video completo contenente le prove digitali, tecniche e materiali raccolte, nonché le confessioni documentate dei responsabili, per mostrare alla popolazione i dettagli del piano. L’agenzia ha ribadito la propria determinazione a proteggere le istituzioni statali e a non permettere a nessuno di minare la sicurezza nazionale, invitando i cittadini a collaborare con le autorità per preservare la stabilità e lo stato di diritto. Le indagini continuano per identificare eventuali ulteriori responsabili.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).