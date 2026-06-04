SAN PIETROBURGO (RUSSIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le persone visitano il padiglione espositivo della 29esima edizione del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, in Russia, il 3 giugno 2026. L’evento si è aperto ieri, riunendo circa 20.000 rappresentanti del mondo politico, imprenditoriale e accademico provenienti da oltre 100 Paesi e territori. Inaugurato nel 1997, il forum di San Pietroburgo è diventato uno dei più importanti forum economici internazionali della Russia.

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