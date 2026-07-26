Cina: a Chengdu cresce l’industria culturale e creativa digitale (3)

CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 22 luglio 2026, mostra una piattaforma di servizi per le OPC (One-Person Company) nel Parco culturale e creativo digitale di Tianfu Long Island, a Chengdu, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Il film d’animazione “All Wishes Come True”, uscito di recente nelle sale di tutto il Paese, ha ottenuto apprezzamenti per la sua originale interpretazione della mitologia cinese e per gli straordinari effetti visivi. Dopo il clamoroso successo della serie di film d’animazione “Ne Zha”, si tratta di un altro grande blockbuster sviluppato presso il parco, all’interno della Zona di sviluppo industriale ad alta tecnologia di Chengdu. Il parco ospita oltre 70 imprese culturali e creative digitali attive in settori quali l’animazione, lo sviluppo di videogiochi e gli eSport. La zona di sviluppo industriale, dal canto suo, ospita oggi oltre 6.000 aziende dell’industria culturale e creativa digitale, a testimonianza della rapida crescita dell’economia creativa della città.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)