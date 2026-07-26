Cina: incassi degli spettacoli commerciali +9,41% nel primo semestre del 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli incassi al botteghino degli spettacoli commerciali in Cina hanno raggiunto 30,408 miliardi di yuan (circa 4,49 miliardi di dollari) nel primo semestre del 2026, ha reso noto venerdì la China Association of Performing Arts (CAPA).
Il dato, che esclude gli spettacoli nei locali di intrattenimento, rappresenta un aumento del 9,41% su base annua, secondo un rapporto di mercato pubblicato dalla CAPA.
Il numero di spettatori degli spettacoli commerciali ha superato i 98,8 milioni, con un incremento del 5,28% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Il primo semestre ha registrato un fitto calendario di produzioni itineranti di alto livello, una forte crescita di nuovi spazi per gli spettacoli e una domanda sostenuta per gli eventi dal vivo.
Secondo gli analisti, gran parte di questo slancio è stato favorito dalle misure di sostegno del governo volte a promuovere l’industria dello spettacolo.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)