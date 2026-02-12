ROMA (XINHUA/ITALPRESS) – Le aziende italiane che intendono espandersi all’estero possono trovare opportunità crescenti in Cina, secondo l’ultimo rapporto pubblicato dalla Italy China Council Foundation (ICCF).

Il rapporto, giunto alla sua 16esima edizione e presentato a Milano martedì, evidenzia l’espansione economica della Cina e la riduzione del divario nel reddito disponibile pro capite tra aree urbane e rurali, che ha portato a un costante aumento del potere d’acquisto.

L’Italia, il cui settore dei servizi contribuisce per oltre il 70% al PIL, è ben posizionata per cogliere queste opportunità emergenti, ha affermato il direttore operativo dell’ICCF Federico Pasini.

Le esportazioni italiane di macchinari e apparecchiature elettrici in Cina hanno registrato una crescita continua nel 2025, sottolineando la crescente domanda di prodotti tecnologicamente avanzati, ha aggiunto Pasini.

Il rapporto evidenzia inoltre i progressi della Cina nell’intelligenza artificiale, nel calcolo, nei software e nella sanità, tra gli altri settori.

Molte piccole e medie imprese italiane, spesso spin-off di università e ospedali di ricerca, dispongono di tecnologie e capacità di adattamento, creando così opportunità per la ricerca congiunta e la collaborazione con partner cinesi, hanno osservato gli esperti dell’ICCF.

