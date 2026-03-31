Rapporto, Cina secondo paese al mondo per numero di aziende unicorno

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Rapporto 2026 sullo sviluppo delle aziende unicorno in Cina è stato presentato domenica a Pechino, sottolineando la posizione della Cina come importante polo per le imprese ad alta crescita. Il rapporto afferma che in Cina hanno sede 416 aziende unicorno, pari a quasi il 30% del totale globale, collocando il Paese al secondo posto nel mondo per dimensioni, secondo quanto riportato oggi dal “Beijing Evening News”.

Gli Stati Uniti, con una quota del 49,8%, continuano a guidare la classifica, ha riferito il quotidiano.

La valutazione media delle aziende unicorno cinesi ha raggiunto i 3,869 miliardi di dollari, con il loro numero e le relative valutazioni che hanno entrambi registrato i massimi degli ultimi tre anni.

Le tecnologie hard, con l’intelligenza artificiale in prima linea, hanno assunto un ruolo centrale tra le aziende unicorno, ha riferito il quotidiano citando Xuan Hong, responsabile della Zhongguancun Unicorn Company Development Alliance.

Nel 2025, il settore dell’IA si è collocato al primo posto tra tutti i comparti con 69 aziende e una valutazione complessiva di 638 miliardi di dollari. Attualmente, oltre tre quarti delle aziende unicorno appartengono all’ambito delle tecnologie hard, rappresentando quasi l’80% delle valutazioni complessive, ha dichiarato Xuan.

Sul piano geografico, le aziende unicorno nella regione di Pechino-Tianjin-Hebei hanno registrato una valutazione complessiva superiore a 760 miliardi di dollari, guidata dai progressi nel settore dell’intelligenza artificiale.

Il delta del fiume Yangtze guida il Paese per numero di aziende unicorno, ospitandone 163, e rappresenta un importante polo per le imprese dei circuiti integrati. La Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao, che ospita 69 di queste aziende, si distingue per la sua solida performance nei settori dei nuovi consumi e del commercio al dettaglio.

Pechino, Shanghai e Shenzhen hanno rappresentato quasi il 70% della valutazione complessiva delle aziende unicorno del Paese. Tra queste, Pechino ha attirato 116 di queste entità, classificandosi al primo posto a livello nazionale sia per numero di aziende sia per valutazione complessiva, di cui 40 nel solo settore dell’Ia.

Il rapporto ha inoltre mostrato che le aziende unicorno nell’ambito delle tecnologie hard hanno depositato in media 364 domande di brevetto, pari a 2,2 volte quelle dei settori tecnologici non hard.

(ITALPRESS).