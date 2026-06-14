GINEVRA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Violenti scontri sono scoppiati, alla vigilia del vertice di Evian, tra manifestanti anti-G7 e polizia nei pressi della sede delle Nazioni Unite a Ginevra, in Svizzera.

I manifestanti, secondo quanto riportano i media locali, avrebbero lanciato bottiglie, pietre, pezzi di cemento e petardi contro la polizia, che ha risposto con gas lacrimogeni.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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