MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – L’ennesimo weekend perfetto di Nicolò Bulega, che prosegue la cavalcata trionfale in sella alla sua Ducati, sbancando anche il Misano World Circuit, settimo round del Mondiale FIM Superbike. L’italiano ha infatti dominato tutte e tre le gare del fine settimana, precedendo sempre sul traguardo il compagno Iker Lecuona e Yari Montella, per podi tutti Ducati. Con 25 successi consecutivi, il leader del Mondiale rafforza l’ennesimo record.

In Gara 2, come già in quella disputata ieri, tutti i piloti sono partiti montando al posteriore pneumatici di gamma Pirelli Diablo Superbike in mescola supersoft SCX, mentre all’anteriore hanno scelto la soft SC1, tranne Manzi che ha optato per medium SC2. Rispetto a Gara 2 dello scorso anno, corsa con una temperatura di 8° C inferiore rispetto ai 56° C odierni, quella odierna è stata 5.2 secondi più veloce, con un miglioramento medio sul giro di 248 millesimi.

Il weekend di Misano ha segnato il debutto come pneumatico di gamma della nuova extrasoft SCQ, introdotta per la prima volta nella scorsa stagione come pneumatico di sviluppo con la sigla E0479. Utilizzata da tutti i piloti per la Gara Superpole, ha consentito a Bulega, vincitore ancora una volta davanti a Lecuona e Yari Montella, di stabilire al quarto dei 10 giri in programma il nuovo record sul giro in gara in 1’31.945, migliorando di 6 decimi il primato da lui stesso stabilito ieri in Gara 1 e di 742 millesimi quello ottenuto nel 2024 da Toprak Razgatlioglu.

“Concludiamo il Pirelli Emilia-Romagna Round con grande soddisfazione e risultati eccellenti sotto ogni profilo: dai nuovi record assoluti sul giro, sia nelle qualifiche sia in gara, a miglioramenti del passo gara nell’ordine di un secondo al giro – il commento di Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli – Sia la posteriore supersoft SCX, utilizzata nelle gare lunghe, sia la SCQ, scelta per Superpole e Superpole Race, hanno offerto prestazioni di altissimo livello. In particolare, vorrei soffermarmi proprio sulla SCQ, una soluzione estremamente morbida progettata non solo per massimizzare la performance sul giro lanciato ma anche per garantire efficacia nelle gare brevi. Nei 10 giri della gara breve, tutti i piloti schierati in griglia hanno optato per la SCQ e il tempo complessivo di gara rispetto allo scorso anno è stato inferiore di oltre 10 secondi, con un miglioramento del passo di gara superiore al secondo al giro. Inoltre, Bulega ha siglato il nuovo record sul giro di gara in 1’31.945 migliorando di oltre 7 decimi quello del 2024. Risultati di rilievo, ottenuti con un pneumatico di gamma regolarmente disponibile sul mercato e acquistabile da tutti”, conclude Barbier.

-Foto ufficio stampa Pirelli-

(ITALPRESS).