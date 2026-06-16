PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il sistema industriale completo della Cina, i vasti scenari applicativi, il bacino di talenti di alta qualità e un contesto di politiche in costante miglioramento offrono alle imprese di tutto il mondo terreno fertile per l’innovazione, ha dichiarato oggi Lin Jian, portavoce del ministero cinese degli Esteri, durante un regolare briefing con la stampa.

Lin ha formulato queste osservazioni in risposta a una domanda su un recente sondaggio secondo cui l’80% delle aziende statunitensi intervistate considera le proprie attività in Cina “molto importanti” o “importanti” per rafforzare la propria competitività globale.

Lin ha affermato che un numero crescente di società estere sceglie di condurre attività di ricerca e sviluppo in Cina, trasformando le proprie basi manifatturiere cinesi in hub di innovazione e rafforzando la propria competitività internazionale all’interno del vasto mercato cinese.

“La Cina continuerà a portare avanti con fermezza un’apertura di alto livello e a fornire maggiore sostegno e agevolazioni alle imprese estere in Cina”, ha concluso Lin.

(ITALPRESS).