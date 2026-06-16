TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il colosso farmaceutico danese Novo Nordisk ieri ha annunciato che investirà altri 200 milioni di yuan (circa 29,4 milioni di dollari USA) nel proprio stabilimento produttivo nella municipalità di Tianjin, nel nord della Cina, ampliando la produzione di farmaci e potenziando la capacità di assemblaggio e produzione delle relative penne per iniezione.

Una volta completato, il progetto di espansione aumenterà ulteriormente la capacità produttiva e l’efficienza delle forniture dei prodotti in questione, per soddisfare meglio la crescente domanda diversificata di farmaci nel mercato cinese, ha affermato l’azienda.

Situato nell’Area di sviluppo economico-tecnologico di Tianjin, il sito produttivo di Novo Nordisk a Tianjin è uno degli hub manifatturieri strategici globali della società, che fornisce dispositivi per iniezione e prodotti farmaceutici finiti alla Cina e ad altri mercati.

In quanto pilastro fondamentale del sistema di approvvigionamento globale di Novo Nordisk, lo stabilimento di Tianjin continuerà a produrre localmente articoli innovativi, ha affermato Kasper Bødker Mejlvang, vice presidente esecutivo per la produzione e la fornitura globale di Novo Nordisk, aggiungendo che questo investimento dimostra anche l’impegno della società ad approfondire la propria presenza e a perseguire uno sviluppo a lungo termine in Cina.

Fondata nel 1923 e con sede in Danimarca, Novo Nordisk è una delle principali società biofarmaceutiche globali. È entrata nel mercato cinese nel 1994. Dal 2003, gli investimenti complessivi di Novo Nordisk in Cina hanno superato i 17 miliardi di yuan.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).