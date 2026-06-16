Libia, al via la seconda fase del restauro del Tempio di Demetra

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Sono iniziati i lavori della seconda fase di restauro e manutenzione del Tempio di Demetra nella valle di Wadi Belghadir, presso la città di Shahat (l’antica Cirene, importante sito archeologico greco-romano sulla costa orientale della Libia).

La seconda fase segue al completamento della prima, che ha visto la pulizia integrale del tempio e dell’area circostante dalla vegetazione e dai detriti. Secondo quanto dichiarato all’agenzia Italpress dalla Soprintendenza alle Antichità di Shahat, gli interventi sono condotti da un team tecnico locale di restauratori e ricercatori in collaborazione con la missione archeologica americana operante in Libia, seguendo protocolli scientifici internazionali per la conservazione dei monumenti e il contrasto al degrado architettonico.

L’operazione rientra in un piano più ampio per salvaguardare il patrimonio culturale della regione e garantirne la trasmissione alle generazioni future.

– Foto Ufficio Antichità di Shahat –

(ITALPRESS).