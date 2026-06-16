Al-Sisi e von der Leyen al G7 rilanciano la cooperazione strategica tra Egitto e UE

EVIAN (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, ha incontrato a Evian la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a margine del vertice del G7. Secondo quanto riferito dalla Presidenza egiziana, Al-Sisi ha sottolineato il positivo sviluppo delle relazioni tra l’Egitto e l’Unione europea dopo l’avvio del partenariato strategico globale nel 2024, ribadendo l’interesse del Cairo a rafforzare la cooperazione e ad ampliare gli investimenti europei nel Paese. Il presidente ha inoltre illustrato le riforme economiche adottate dall’Egitto per migliorare la competitività dell’economia e il clima degli investimenti.

Von der Leyen ha espresso apprezzamento per i progressi compiuti dall’Egitto sul piano economico, nella lotta al terrorismo e nel contrasto all’immigrazione irregolare, confermando l’impegno dell’Unione europea a proseguire una stretta collaborazione con Il Cairo.

L’incontro ha inoltre consentito uno scambio di vedute sui principali dossier regionali. Al-Sisi ha ribadito il sostegno dell’Egitto alle soluzioni politiche delle crisi regionali, accogliendo con favore l’accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran e sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza dei Paesi del Golfo e la libertà della navigazione internazionale. Il presidente egiziano ha inoltre evidenziato la necessità di lavorare per l’attuazione dell’accordo volto a porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza. La presidente della Commissione europea ha elogiato l’approccio egiziano alle crisi regionali, sottolineando la convergenza di vedute tra Egitto e Unione europea su numerose questioni di interesse comune.

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(ITALPRESS).