Malta, perdite per 8 milioni l’anno a causa dei prodotti contraffatti

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Gioielli, orologi e borse contraffatti costano a Malta circa 8 milioni di euro l’anno, secondo l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo). Le perdite ammontano a 7 milioni di euro nel comparto della gioielleria e degli orologi e a un ulteriore milione nel settore delle borse. A livello dell’Unione europea, la contraffazione provoca perdite annuali per circa 12 miliardi di euro nell’abbigliamento e per altri 2,7 miliardi nei comparti delle borse, della gioielleria e degli orologi. L’Euipo sottolinea che le industrie basate sul design impiegano circa 28 milioni di persone, pari al 13% dell’occupazione nell’Ue, e generano oltre il 16% del Pil europeo.

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(ITALPRESS).