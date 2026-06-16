Egitto ed Emirati Arabi Uniti discutono investimenti nel settore degli idrocarburi

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro egiziano del Petrolio e delle Risorse Minerarie, Karim Badawi, ha incontrato una delegazione degli Emirati Arabi Uniti guidata da Hussein Sultan Lootah, CEO del gruppo Emirates National Oil Company (ENOC), e da Abdul Karim Al Mazmi, CEO di Dragon Oil, per discutere l’espansione degli investimenti emiratini nel settore petrolifero egiziano, con particolare attenzione al rifornimento di carburante per aerei, all’esplorazione e alla produzione di petrolio e gas. Secondo un comunicato del Ministero egiziano del Petrolio e delle Risorse Minerarie, i rappresentanti di ENOC e Dragon Oil hanno elogiato la regolarizzazione dei pagamenti arretrati verso i partner d’investimento, sottolineando il rafforzamento della credibilità dello Stato egiziano e il miglioramento del clima degli investimenti. Badawi ha evidenziato che la partnership energetica tra Egitto ed Emirati rappresenta un modello di integrazione economica, richiamando i risultati ottenuti da Dragon Oil in Egitto attraverso la joint venture GUPCO nel Golfo di Suez, grazie all’impiego di tecnologie digitali avanzate e applicazioni di intelligenza artificiale che hanno contribuito ad aumentare la produzione.

Il ministro ha confermato la disponibilità ad ampliare le attività della società nelle aree di concessione esistenti e in nuove aree promettenti, in particolare nel Mar Rosso, rafforzando le prospettive di produzione e sicurezza energetica. Le parti hanno concordato la costituzione di un gruppo di lavoro congiunto per definire un piano operativo volto a rafforzare e ampliare gli investimenti emiratini nel settore petrolifero egiziano.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).