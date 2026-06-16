Cina: Shanghai Disneyland, nuove attrazioni in arrivo per il decimo anniversario

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Mentre Shanghai Disneyland festeggia oggi il suo decimo anniversario, il resort sta portando avanti diversi progetti di espansione, dopo aver tagliato il traguardo dei 100 milioni di visitatori a fine di ottobre 2025.

Lunedì Andrew Bolstein, presidente e direttore generale dello Shanghai Disney Resort, ha condiviso nuovi aggiornamenti sulla nuova area a tema Spider-Man del parco, che costituirà la nona area tematica. L’ultimo tratto dell’iconico binario rosso dell’attrazione è stato installato di recente.

Inoltre, il terzo hotel del resort, lo Shanghai Disney Enchanted Star Hotel, dovrebbe aprire il prossimo inverno.

Il parco ha beneficiato della rapida crescita del turismo a Shanghai, creando inoltre più di 15.000 posti di lavoro diretti nella città.

Nel 2011, quando sono iniziati i lavori di costruzione dello Shanghai Disney Resort, Shanghai ha accolto 230 milioni di visitatori nazionali, registrando entrate turistiche pari a circa 278,6 miliardi di yuan (circa 40,92 miliardi di dollari USA). Entro il 2025, queste cifre erano salite a 416 milioni di visitatori nazionali e a 566,68 miliardi di yuan di entrate, secondo le autorità locali per la cultura e il turismo.

Il forte aumento del turismo in entrata in Cina, alimentato dall’ampliamento delle politiche di ingresso senza visto, ha anche aumentato sensibilmente l’affluenza a Shanghai Disneyland, soprattutto tra i visitatori provenienti da Giappone, Repubblica di Corea e Paesi del Sud-Est asiatico.

La turista thailandese Aum, che ha visitato il parco due volte, ha affermato di essere stata attratta dal clima piacevole di Shanghai, dai costi ragionevoli e dalla comodità dei trasporti. Ha aggiunto che il parco offre giostre divertenti, un’ampia gamma di intrattenimenti e diverse opzioni gastronomiche.

Dalla primavera, lo Shanghai Disney Resort ha organizzato una serie di eventi per celebrare il suo decimo anniversario. Con l’avvicinarsi delle vacanze estive, i parchi a tema di Shanghai, compreso lo Shanghai Disney Resort, dovrebbero registrare un aumento dei visitatori.

“Credevamo di poter creare qualcosa che il mondo non aveva mai visto: un luogo in cui la narrazione Disney incontrasse la cultura cinese in un modo davvero innovativo”, ha affermato Josh D’Amaro, amministratore delegato della Walt Disney Company. “Mentre celebriamo il primo decennio del parco e guardiamo al prossimo, ciò che mi entusiasma di più è che siamo solo all’inizio”.

(ITALPRESS).