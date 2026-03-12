Paralimpiadi: oro cinese in doppio misto di curling in carrozzina (3)

CORTINA D’AMPEZZO (XINHUA/ITALPRESS) – L’atleta cinese Wang Meng (a destra) abbraccia l’allenatrice Ru Xia dopo aver vinto la medaglia d’oro nella competizione di doppio misto di curling in carrozzina tra Cina e Corea del Sud ai Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026 a Cortina d’Ampezzo, in Italia, l’11 marzo 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
