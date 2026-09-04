Mostra del Cinema di Venezia: presente anche la sezione “Venice Immersive” (2)

VENEZIA (XINHUA/ITALPRESS) – I visitatori sperimentano il progetto di realtà virtuale “Out of the Ashes” nell’area di fruizione della sezione “Venice Immersive” presso l’83esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il 3 settembre 2026. La sezione “Venice Immersive” è interamente dedicata alle arti e ai media immersivi e comprende tutte le forme di espressione creativa della realtà estesa (XR): video immersivi, realtà virtuale e mista, mondi virtuali, XR e installazioni immersive.

-Foto Xinhua-

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