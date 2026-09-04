L’Ambasciata d’Italia a Praga ospiterà una mostra di auto storiche di Alfa Romeo in occasione del Rally Internazionale in Boemia

PRAGA (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – L’Ambasciata d’Italia a Praga, in collaborazione con il Registro Italiano Alfa Romeo (RIAR), ospiterà il 7 e l’8 settembre prossimi, nel cortile della Sede in Nerudova 20, una mostra di auto storiche Alfa Romeo, nell’ambito del XXXVII Rally Internazionale in Boemia. Lo riferisce una nota dell’Ambasciata.

L’esposizione sarà aperta al pubblico dalle ore 16.30 alle ore 19.00 e offrirà l’occasione di ammirare alcuni esemplari rappresentativi della storia della Casa automobilistica italiana, riuniti a Praga in occasione della tappa principale del XXXVII Rally Internazionale in Boemia, in programma dal 2 al 9 settembre 2026, che sta portando le Alfa Romeo attraverso alcuni dei luoghi più suggestivi della Repubblica Ceca.

L’iniziativa intende valorizzare uno dei marchi che maggiormente hanno contribuito alla storia dell’automobilismo italiano e alla sua affermazione internazionale. Fondata a Milano nel 1910, Alfa Romeo ha legato il proprio nome non soltanto alle competizioni sportive, ma anche a una concezione dell’automobile nella quale innovazione tecnica, design e cultura industriale italiana si sono sviluppati insieme nel corso di oltre un secolo.

Come ha sottolineato l’Ambasciatore Alessandro Gaudiano: “La tappa praghese assume un particolare significato anche per i parallelismi nel ruolo svolto dell’industria automobilistica in Italia e in Repubblica Ceca, come motore di attività economica, di benessere e di creatività, capace di conferire al prodotto auto un valore iconico carico di contenuti simbolici. Il contesto che la ospita riflette questo parallelismo italo-ceco: le vetture saranno esposte nel cortile storico dell’Ambasciata d’Italia, nel cuore di Malá Strana, creando un incontro tra patrimonio architettonico praghese e design italiano”.

La manifestazione si inserisce nell’attività dell’Ambasciata volta a promuovere in Repubblica Ceca le eccellenze italiane e la cultura del Made in Italy, in particolare attraverso quei settori nei quali tradizione, capacità manifatturiera e innovazione hanno costruito nel tempo un’immagine dell’Italia riconoscibile nel mondo e che allo stesso tempo trovano in Repubblica Ceca risonanze parallele.

Il XXXVII Rally internazionale del RIAR porterà le Alfa Romeo e i loro equipaggi a scoprire alcuni dei luoghi più suggestivi della Repubblica Ceca. La mostra del 7 e 8 settembre consentirà al pubblico praghese di scoprire alcune delle più belle vetture del marchio Alfa Romeo e di avvicinarsi alla storia che esse rappresentano.

-Foto ufficio stampa-

(ITALPRESS).