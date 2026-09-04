Ambasciata d’Italia in Georgia, il Maestro Noseda protagonista del rinomato Festival di Tsinandali

TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – Si è aperto ieri il prestigioso Tsinandali Festival, che ogni anno si svolge nella storica tenuta del principe e celebre poeta georgiano Aleksandre Chavchavadze e ospita gli straordinari eventi musicali con la partecipazione di brillanti e raffinati musicisti provenienti da tutto il mondo.

Quest’anno il Festival, giunto all’ottava edizione e sostenuto – come ormai da tradizione – dall’Ambasciata d’Italia in Georgia, offre agli appassionati di musica classica concerti favolosi con la partecipazione italiana.

“L’Ambasciata d’Italia a Tbilisi collabora nel modo costante e proficuo con maggiori festival e organizzatori di eventi culturali di rilievo in Georgia, promuovendo la cultura e gli artisti italiani, tra cui non poteva mancare il Festival Tsinandali. Al successo di questo prestigioso evento musicale contribuisce notevolmente anche il brillante direttore d’orchestra Gianandrea Noseda, direttore artistico della rassegna musicale fin dalla sua prima edizione che rappresenta splendidamente l’Italia”, ha dichiarato l’Ambasciatore d’Italia in Georgia Massimiliano D’Antuono rivolgendosi ai numerosi rappresentanti dei media locali e internazionali alla conferenza stampa tenutasi prima dell’apertura del Festival.

Secondo quanto riferisce una nota dell’Ambasciata, il protagonista del concerto di apertura è stato il Maestro italiano Gianandrea Noseda, conosciuto e amato in Georgia, uno dei più importanti direttori d’orchestra della sua generazione, Direttore Musicale della National Symphony Orchestra di Washington e dell’Opernhaus di Zurigo, Direttore Ospite Principale della London Symphony Orchestra, nonché Direttore Musicale dello stesso Festival di Tsinandali. Il Maestro ha diretto la Pan-Caucasian Youth Orchestra, che – insieme alla virtuosa violinista georgiana Lisa Batiashvili – ha proposto al pubblico la musica di Szymanowski e Rimsky-Korsakov.

Il concerto terminato con ripetute standing ovation ha regalato emozioni intense al pubblico appassionato di musica classica. Nell’ambito del Festival ci sarà un altro incontro con il Maestro italiano: al concerto programmato per il 6 settembre il pubblico potrà godersi la meravigliosa musica di Beethoven e Mussorgsky, eseguita dall’acclamato violinista Pinchas Zukerman e dalla Pan-Caucasian Youth Orchestra.

-Foto ufficio stampa Ambasciata d’Italia in Georgia-

(ITALPRESS).