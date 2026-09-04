Nepal, estratti vivi due operai intrappolati in un tunnel

KATHMANDU (NEPAL) (ITALPRESS) – Due operai sono stati estratti vivi da un tunnel di una centrale idroelettrica in Nepal, nove giorni dopo le devastanti inondazioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. Lo riporta Nepal Press, aggiungendo che i soccorritori hanno liberato i due uomini dal tunnel della centrale Upper Trishuli 3A tra gli applausi e le grida di gioia delle squadre impegnate nelle operazioni.

Il salvataggio riaccende le speranze per altre persone che potrebbero essere ancora vive nei tunnel delle centrali idroelettriche colpite dalla catastrofe. I soccorritori avevano sentito delle voci provenire dall’interno e continuano a lavorare per raggiungere altri superstiti, mentre gli ingegneri pompano aria nei tunnel per mantenere le condizioni compatibili con la sopravvivenza.

Il disastro, provocato il 26 agosto dal collasso di un ghiacciaio e dalla conseguente gigantesca colata di acqua, fango e detriti nella valle del fiume Trishuli, ha provocato oltre 1.250 morti in Nepal e lasciato migliaia di persone disperse.

Circa 900 lavoratori risultano ancora irreperibili nei 12 impianti idroelettrici interessati, con centinaia che potrebbero essere intrappolati nei tunnel.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).