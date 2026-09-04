Yemen, 3 leader Houthi uccisi negli scontri ad Ovest di Taiz

ROMA (ITALPRESS) – Tre alti comandanti sul campo delle milizie Houthi sono morti nelle violente battaglie delle ultime ore contro le forze della Resistenza nazionale del governo legittimo sulla costa occidentale yemenita e sull’asse di Taiz, in particolare sui fronti Al-Barh-Al-Kadha e Maqbana, a ovest della provincia di Taiz. Secondo la Tv al Arabiya, il bilancio degli scontri tra truppe governative e Houthi in corso da ieri ammonta a oltre 80 morti. Un ufficiale militare yemenita, che ha chiesto l’anonimato, ha indicato che 24 militari governativi sono stati uccisi vicino alla costa occidentale; un altro ufficiale ha riferito di altri 15 caduti negli scontri a Taiz. Fonti mediche nelle zone sotto controllo houthi parlano di almeno 42 miliziani uccisi.

Tra i comandanti houthi caduti figurano Saif Hadi Al-Mufri, a capo del cosiddetto “Battaglione compiti speciali” e originario del distretto di Al-Safra (a Saada, roccaforte del movimento); il suo corpo è giunto a Saada all’alba di oggi insieme a quelli di decine di altri miliziani. È morto anche Muhammad Harith Ali Mutlaq Al-Alawi, detto “Abu Jihad Alawi”, uno dei responsabili delle brigate sul fronte di Maqbana e proveniente dal distretto di Bani Suraym (Amran). Sul fronte di Al-Kadha è stato ucciso Kamil Khalil Nasser Al-Wazir, noto come “Abu Ali Al-Madani”, insieme ad alcuni uomini della sua scorta.

Gli scontri, in corso dall’alba di ieri, si inseriscono in una vasta offensiva houthi con missili balistici, droni e imbarcazioni esplosive diretta contro la costa occidentale. Le forze della Resistenza nazionale e dell’asse di Taiz hanno respinto gli attacchi più pesanti, tentati – secondo le fonti – per isolare la costa da Taiz.

Un successivo contrattacco governativo, supportato da artiglieria e rinforzi congiunti, ha provocato decine di morti e feriti tra le milizie, la cattura di alcuni elementi e la distruzione di mezzi militari; diversi corpi di miliziani sono rimasti sul campo di battaglia.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).