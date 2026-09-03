Tajani al Cairo: “Con l’Egitto firmiamo un accordo per avere più migranti regolari e meno irregolari”

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – “Dovremo affrontare sempre più, con l’Egitto, il tema dell’immigrazione, tant’è che oggi firmiamo un accordo, lo firmerò con il ministro degli Esteri, per far sì che la collaborazione tra i nostri paesi possa garantire sempre meno migranti irregolari, e, invece, un crescente numero di migranti regolari che possano essere occupati nelle nostre aziende attraverso una dovuta formazione”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo al Cairo.

Negli ultimi 6 mesi l’export italiano verso l’Egitto è aumentato del 17%, “quindi è parte importante della nostra strategia, parte del piano Mattei”, ha dichiarato Tajani al Cairo, dove è previsto oggi anche un Business forum. Saranno presenti al forum centinaia di imprese, con oltre mille incontri bilaterali. “Questo significa che la nostra azione a favore della crescita dell’export, con l’obiettivo di arrivare a 700 miliardi entro la fine del prossimo anno, dà dei buoni risultati”, ha concluso Tajani. Il ministro è oggi in Egitto insieme al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone.

In agenda è un incontro con il presidente della Repubblica Araba d’Egitto, Abdel Fattah al-Sisi, e con il ministro degli Esteri, Badr Abdelatty. E’ prevista anche una riunione della Commissione congiunta italo-Egiziana e un Business Forum con aziende italiane ed egiziane. Tajani ha anche annunciato un accordo “per far sì che la collaborazione tra i nostri paesi possa garantire sempre meno migranti irregolari, e, invece, un crescente numero di migranti regolari che possano essere occupati nelle nostre aziende attraverso una dovuta formazione”.

PORTAVOCE PRESIDENZA Al-SISI “INVITATA MELONI AL CAIRO”

Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha ricevuto oggi al Cairo il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a cui ha consegnato una lettera di invito per il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affinché si rechi in visita in Egitto. Lo ha riferito l’ambasciatore Mohamed al Shenawi, portavoce della presidenza egiziana, in un comunicato.

Secondo la nota, Tajani ha trasmesso ad al-Sisi i saluti del presidente del Consiglio. Il presidente egiziano ha espresso apprezzamento per il significativo sviluppo delle relazioni bilaterali e ha affidato a Tajani i propri saluti alla premier italiana, consegnandogli una lettera indirizzata a Meloni nella quale si congratula per la durata del suo governo e la invita a visitare l’Egitto per proseguire il coordinamento e le consultazioni sui dossier di interesse comune.

Sempre secondo il comunicato, Al-Sisi ha sottolineato “l’importanza di attuare i risultati della Commissione congiunta italo-egiziana” per rafforzare la cooperazione commerciale e gli investimenti e ampliare la collaborazione nei settori dell’energia, dell’istruzione, del trasporto marittimo, dell’agricoltura e del turismo. Secondo il portavoce della presidenza egiziana, Tajani ha confermato la volontà dell’Italia di approfondire la cooperazione con l’Egitto e di portarla a nuovi livelli, anche attraverso il proseguimento del coordinamento sul contrasto all’immigrazione irregolare.

– Foto Ipa Agency –

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