Mostra del Cinema di Venezia: al via 83esima edizione con 21 film in gara (2)

VENEZIA (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni artisti si esibiscono durante la cerimonia di apertura dell’83esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, in Italia, il 2 settembre 2026. L’evento si è aperto ieri sull’isola del Lido, a Venezia, con 21 pellicole in concorso per il Leone d’Oro al miglior film.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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