Cina: portavoce, si mira a favorire più visite e scambi tra cittadini cinesi e Usa

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina continuerà a promuovere, come ha sempre fatto, un maggior numero di visite e scambi tra il popolo cinese e quello statunitense, affinché i due Paesi possano continuare a scrivere nuovi capitoli di amicizia tra i rispettivi popoli e portare maggiori contributi allo sviluppo delle relazioni bilaterali. Lo ha dichiarato ieri un portavoce del ministero cinese degli Esteri.

Secondo quanto riferito dal portavoce Guo Jiakun nel corso di un briefing quotidiano con la stampa, di recente Ronald Sakolsky, affettuosamente conosciuto in Cina come “Saikaosi” per il suo sostegno alla lotta cinese contro la desertificazione, ha visitato il Paese su invito dopo 27 anni.

Secondo Guo, durante la visita Sakolsky si è recato nella Mongolia Interna, dove ha incontrato Yin Yuzhen, lavoratrice modello a livello nazionale. L’uomo è tornato a visitare la foresta che aveva contribuito a finanziare anni fa e ha piantato insieme a Yin un albero dell’amicizia. È inoltre tornato nella scuola di Luoyang, nella provincia dello Henan, dove aveva insegnato in passato, per incontrare insegnanti e studenti, per poi visitare anche Pechino.

Guo ha sottolineato che, durante tutta la visita, Sakolsky ha potuto constatare personalmente i notevoli cambiamenti avvenuti in Cina, sperimentando ancora una volta il calore e l’ospitalità del popolo cinese, rimanendone profondamente commosso e scoppiando in lacrime in diverse occasioni.

In un’intervista con i media, Sakolsky ha affermato che lui e Yin hanno dimostrato di poter creare ponti tra culture e abbattere le barriere, aggiungendo che sia il popolo statunitense sia quello cinese desiderano vivere in pace. I due Paesi sono come due strade: possono seguire percorsi diversi, ma possono comunque giungere alla stessa destinazione, ha affermato Sakolsky.

“Le sue parole sincere hanno commosso molte persone, riflettendo un’aspirazione condivisa dai popoli di entrambi i Paesi”, ha dichiarato Guo.

La speranza delle relazioni sino-statunitensi risiede nei popoli, mentre le fondamenta poggiano sui legami a livello di base, ha affermato Guo, aggiungendo che le molte storie incoraggianti scritte insieme dai cittadini di entrambi i Paesi rappresentano una vivida testimonianza dell’amicizia tra i due popoli.

“Dimostrano inoltre ancora una volta che Cina e Stati Uniti, in quanto due grandi Paesi, possono raggiungere il successo reciproco e contribuire al benessere del mondo”, ha aggiunto. (ITALPRESS)