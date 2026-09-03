Ucraina, raid russi su Odessa: 17 feriti tra cui 3 bambini

ODESSA (UCRAINA) (ITALPRESS) – Nella notte scorsa a Odessa, 17 persone, tra cui tre bambini, sono rimaste ferite in un attacco di droni russi. Lo ha riferito il capo dell’amministrazione militare della città, Serhiy Lysak. L’impatto ha danneggiato appartamenti dal decimo al diciassettesimo piano di un edificio residenziale di 21 piani e alcune auto parcheggiate nelle vicinanze. Esplosioni sono state segnalate anche durante la notte a Ternopil, Kiev e nella regione di Kiev.

– Foto Ipa Agency –

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