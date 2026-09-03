Ucraina, raid russi su Odessa: 17 feriti tra cui 3 bambini

IPA88031800 - An apartment block is damaged by a Russian attack in Odesa, Ukraine, September 2, 2026. On Wednesday night, September 2, the Russian army launched a massive assault on the southern city with missiles, drones, and aerial bombs. Eight people, including a five-year-old child, were injured in the strike. (Photo by Nina Liashonok/Ukrinform)//UKRINFORMAGENCY_4H8A6726/Credit:Nina Liashonok/SIPA/2609021618

ODESSA (UCRAINA) (ITALPRESS) – Nella notte scorsa a Odessa, 17 persone, tra cui tre bambini, sono rimaste ferite in un attacco di droni russi. Lo ha riferito il capo dell’amministrazione militare della città, Serhiy Lysak. L’impatto ha danneggiato appartamenti dal decimo al diciassettesimo piano di un edificio residenziale di 21 piani e alcune auto parcheggiate nelle vicinanze. Esplosioni sono state segnalate anche durante la notte a Ternopil, Kiev e nella regione di Kiev.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)

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